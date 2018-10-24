Католическая Церковь провозгласила блаженным испанского проповедника Тибурсио Арнайс Муньос

Пример человека, который не довольствуется достигнутым, но прислушиваясь к требованиям духа, вознамеривается отдаться Богу с еще большей радикальностью.

Так кардинал Джованни Анджело Беччиу, Префект Конгрегации по делам признания святых, охарактеризовал священника-иезуита Тибурсио Арнайс Муньоса 20 октября во время торжественной Святой Мессы в Малаге на юге Испании, где этого проповедника провозгласили блаженным Католической Церкви. Об этом сообщает Vatican News.

Тибурсио Арнайс Муньос родился в Вальядолиде 11 августа 1865 года. Когда ему было 5 лет, умер отец, оставив семью в бедственном положении. В 13 лет поступил в семинарию, а поскольку не имел ни стипендии, ни других средств для содержания, начал работать. Успешно получив среднее образование и окончив философско-богословские студии, 20 апреля 1890 года получил пресвитерское рукоположение.

Сначала о. Тибурсио прослужил три года священником в небольшом селе, впоследствии был переведен на большую приход.

После смерти матери, следуя за старшей сестрой, которая ушла в монастырь, через девять лет приходского служения отец Тибурсио в 1902 году вступил в Общество Иисуса. Завершив период формирования с 1909 по 1911 год служил в Мурсии, где отличился полным посвящением Господу через проповедь, исповедь, посещение воскресных школ, заботу о больных и заключенных.

В 1912 году отца Тибурсио перевели в Малаги, где он с небольшим перерывом прослужил до конца своей жизни.

В Малаге священник развернул деятельность, которая заслужила восхищение собратьев и верующих. Посвятив свой труд нищим перифериям города и окружающим селам, он основал так называемые «сельские катехизации», привлекая к сотрудничеству группу мирянок.

Отец Тибурсио поддерживал постоянный контакт с катехитками, вплоть до последнего вздоха давал им духовное сопровождение. Так появилось Общество Апостольской жизни «Миссионерки сельских катехизаций», объединяющее мирянок, которые хоть и не составляют обеты, посвящают свою жизнь углублению духовности и апостольского труда.