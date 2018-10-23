В Ватикане ждут подтвержденного чуда для беатификации Папы Пия XII
Для беатификации Папы Пия XII необходимо лишь подтверждение чуда, совершенного его заступничеством.
Об этом сообщил архиепископ Марчелло Бартолуччи, секретарь Конгрегации по прославлению святых, выступая с докладом о ходе процесса по случаю шестидесятилетия со дня смерти Эудженио Пачелли, передает Vatican News.
«До сих пор, - пояснил он, - не было проведено каноническое расследование различных приписанных ему милостей и предполагаемых чудес».
Это не значит, что существуют какие-либо сомнения в святости Пия XII: в процессах беатификации и канонизации «не всегда времена Бога совпадают с нашими временами», отметил монс. Бартолуччи и призвал верующих «чаще просить о заступничестве Пия XII», тем самым конкретно содействуя ускорению процесса причисления его к лику блаженных.
Слава о святости Папы Пия XII распространилась еще при его жизни, а также сразу после смерти. Его захоронение в соборе Святого Петра посещает огромное число верующих, которые высоко ценят «его труд пастыря и благодетеля Церкви и человечества в трагические годы; его молитвенный дух и внимание к различным категориям людей в Церкви и в обществе; его доктрину и наставление, внимательное к сложностям новой эпохи», отметил монс. Бартолуччи.