На Тернопольщине отметили 150-ю годовщину со дня рождения священномученика УГКЦ Зенона Ковалика

На приходе Святого Воскресения Христова села Ивачев Горишний Тернопольского района 21 октября состоялось торжественное празднование 250-летия старой (деревянной) церкви, на месте которой 141 год назад построили новую каменную святыню.

Кроме того, прихожане отметили 150-ю годовщину со дня рождения выходца из этого села блаженного священномученика Зенона Ковалика, сообщает "Католический обозреватель".

Мероприятие началось божественной Литургией, которую возглавил пресс-секретарь Тернопольско-Зборовской архиепархии, администратор прихода Покрова Пресвятой Богородицы г. Тернополя о. Олег Харишин.

В этот день гостям представили музей блаженного Зенона Ковалика, который за короткое время создала молодежь села под руководством учительницы Тернопольской школы-лицея № 6, аниматора приходской Марийской жены Марии Когут. Кроме иконы блаженного Зенона и других новомучеников Греко-Католической Церкви, в нем хранятся оригиналы миссионерских проповедей отца Зенона, написанных его рукой, а также фотографии, на которых изображен блаженный в кругу братьев-редемптористов и праведного Митрополита Андрея Шептицкого; вышитые хоругви, рушники, старые книги, другая церковная атрибутика.