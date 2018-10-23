Папа Римский призвал монахов быть там, где люди чувствуют отсутствие Бога.

В условиях смены эпохи, необходимо внимательно следить за деянием Святого Духа и за знамениями времен, поскольку новые ситуации требуют новых ответов: с таким увещанием Папа обратился к монахам-пассионистам (Конгрегации Страстей Иисуса Христа), которые собрались в Риме по случаю Генерального капитула, сообщает Радио Ватикана.

Его тема – обновление миссии ордена, выраженное в трех ключевых словах: благодарение, пророчество и надежда.

«В центре вашей жизни и вашей миссии находятся Страсти Христовы и это побуждает «быть служителями духовного исцеления и примирения», столь необходимых для сегодняшней евангелизации. В наши дни как никогда актуален зафиксированный в конституции пассионистов выбор в пользу «наибеднейших, находящихся в самых покинутых местах», - сказал Папа Римский.

Он подчеркнул, что Церковь сегодня призвана выходить из самой себя и отправляться на географические и экзистенциальные окраины. Миссия пассионистов должна охватить не только новые территории, но и новые вызовы нашего времени, такие как миграция, секуляризм и цифровой мир.

«Это означает, - пояснил Папа Франциск, – присутствие в тех ситуациях, где люди ощущают отсутствие Бога, это значит стараться быть рядом с теми, кто испытывает страдание в разных его формах и проявлениях. Для этого необходима «креативная верность вашей харизме», - сказал он.