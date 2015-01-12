Община святого Эгидия устроила рождественский обед для 200 бедных львовян

Во Львове на рождественский обед, организованный Общиной святого Эгидия, пришли поздравить бедных епископ Венедикт Алексейчук (УГКЦ) и городской голова Андрей Садовый.

В этом году на обед в Храм Покрова Пресвятой Богородицы пригласили 200 бедных львовян, им служило почти пятьдесят членов общины.

"Уже более десяти лет мы празднуем Рождество вместе с большой семьей, в которой есть наши дети, но также друзья с улицы. Мы встречаем их каждую неделю", - говорит координатор Общины святого Эгидия во Львове Иванна Синицкая.

Как рассказали в Общине, первый рождественский обед был организован в Риме в 1982 году, он собрал 47 гостей.

В этом году рождественский обед посетили 181 тыс. человек в 78 странах.

В Украине во время рождественских праздников во Львове, Ивано-Франковске и Киеве поздравили почти 2000 бездомных, детей и пожилых людей.

"УНИАН-Религии"

Фото: Сообщество святого Эгидия