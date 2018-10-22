Тридцать пять лет назад было создано Ватиканское телевидение
Тридцать пять лет назад, 22 октября 1983 года, по желанию святого Папы Иоанна Павла II, был открыт Ватиканский Телевизионный Центр.
Об этом сообщает Vatican News.
С этого времени, как подчеркивал Папа Франциск, принимая его работников и сотрудников в октябре 2013 года, «пройден большой путь, который сопровождался ответом на «важные технологические вызовы» и через два года привел к созданию новой коммуникационной системы Апостольской Столицы.
Ватиканский Телецентр сегодня, после вливания в Дикастерию по делам коммуникаций, известный как «Vatican Media», занимается трансляциями в прямом эфире событий, связанных с деятельностью Папы, такой как воскресная молитва «Ангелус», общие аудиенции, публичные встречи и богослужения, к которым добавляются путешествия в Италии и по всему миру.
Кроме того, операторы ежедневно проводят съемки рабочих встреч Святейшего Отца и основных событий, происходящих в рамках деятельности Апостольской Столицы. Телецентр также занимается распространением видео среди информагентств и телевидения, которые обращаются с соответствующими запросами, и управляет видеоархивом, собранным в 80-х годах прошлого века. В сотрудничестве с другими мультимедийными компаниями в последние годы было снято несколько фильмов, получивших международное признание.