Папа Римский с 12 по 19 января посетит Шри-Ланку и Филиппины

Седьмая зарубежная поездка Папы Франциска – вторая по счету на азиатский континент – состоится с 12 по 19 января. Папа посетит Шри-Ланку и Филиппины. Пресс-секретарь Святейшего Престола отец Федерико Ломбарди рассказал о подробностях этой поездки, передает Радио Ватикана.

На Филиппинах до Папы Франциска уже побывали Папа Павел VI в 1970 году и Иоанн Павел II – в 81-м и в 95-м. Блаженный Папа Войтыла посетил также Шри-Ланку в 1995 году.

Поездка на Филиппины состоится по настоятельной просьбе поместных епископов, пояснил отец Ломбарди. Это приглашение связано, в частности, с тяжелым стихийным бедствием, которое потрясло страну год назад и нанесло неизмеримый ущерб: тогда от тайфуна погибли около 8 тысяч человек, а 15 миллионов пострадали от разрушений. Стихия уничтожила 500 тысяч домов. После такого тяжелого испытания народ Филиппин особенно нуждается в утешении и моральной поддержке, которую и намерен привезти с собой Папа. Что касается Шри-Ланки, то посещение этой страны связано с предстоящей канонизацией священника Иосифа Ваза, который внёс значительный вклад в мирный процесс в этом регионе.

В Коломбо Папа Франциск встретится с религиозными лидерами Шри-Ланки – государства, где 70 процентов населения исповедуют буддизм, около 13 процентов – индуизм, 10 – ислам и 7 – христианство.

В ходе поездки Папа посетит главную богородичную святыню страны в Мадху.

Во время визита на Филиппины, где большинство населения исповедуют католичество, Папа уделит особое внимание семье и ее значению в местной культуре. Святейший Отец встретится с жителями районов, пострадавших от тайфуна «Йоланда». В последний день визита, 18 января, пройдет встреча с религиозными лидерами и с молодежью.