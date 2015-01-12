В УГКЦ состоялась «Рождественская просфора с Патриархом»

В столице Украины 10 января состоялась «Рождественская просфора с Патриархом». К Главе Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшему Святославу пожаловали гости с колядой и ознакомились с планами отделки Патриаршего собора Воскресения Христова.

Вел вечер бывший министр культуры Евгений Нищук. Рождественское настроение дарили хоры и коллективы, детские и взрослые.

Среди гостей, в частности, были: Апостольский нунций в Украине Томас Эдвард Галликсон, Премьер-министр Украины Арсений Яценюк с женой и дочерью, господин Иван Васюник с семьей, господин Петр Токач с женой, владыка Богдан (Дзюрах), владыка Иосиф (Милян), владыка Василий (Тучапец), народные депутаты, культурные и общественные деятели, предприниматели и аквтиные прихожане УГКЦ в Киеве.

В своем приветственном слове Блаженнейший Святослав отметил, что всегда, когда семья садится к рождественскому праздничному ужину, прежде всего благодарит Бога за то, что и в этом году позволил ей дожить до этого праздника. Позволил нам еще раз ту рождественскую радость пережить. Начиная Святую вечерю, также вспоминаем всех тех, кого не стало в течение последнего года. Вспоминаем также тех, кто, возможно, сегодня не имеет праздничного стола, за который сесть, и не имеет тех, с кем ту радость разделить. Но мы в этом году много нового в себе осознали. Многое открыли для себя.

«Мы сегодня попросим, чтобы Господь Бог благословил всех нас. Он уверяет в Своей помощи к нам и присутствие между нами. Собор является знаком, что Он с нами», - пожелал Предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви.

По информации департамента информации УГКЦ