Католическая Церковь в США приветствует отмену смертной казни в штате Вашингтон

После решения Верховного суда Вашингтона отменить смертную казнь в этом штате председатель Комитета по внутреннему правосудию и целостному человеческому развитию при Епископской конференции США монс. Фрэнк Джозеф Дьюэйн приветствовал это постановление и в очередной раз подтвердил призыв Католической Церкви положить конец смертной казни.

Об этом сообщает Vatican News.

В своём заявлении прелат цитирует слова Папы Франциска, прозвучавшие в американском Конгрессе в 2015 году. Тогда Святейший Отец призвал ко всеобщей отмене смертной казни, подчёркивая: «Я убежден, что этот путь является самым лучшим, поскольку каждая жизнь священна, каждый человек наделён неотъемлемым достоинством, а общество получит только пользу от реабилитации тех, кто был осуждён за преступления. <...> По праву, необходимое наказание никогда не должно исключать измерения надежды и самой цели реабилитации».

Далее монс. Дьюэйн отмечает, что Верховный суд решил признать наказание в виде смертной казни недействительным, «поскольку оно налагается произвольным и расистским образом». Эти слова вторят одному из аргументов против смертной казни, которую католические епископы США приводили в декларации от 2005 года «Культура жизни и смертная казнь» («Culture of Life and Penalty of Death»):

«Применение [смертной казни] глубоко неправильно и может быть необратимо ошибочным; оно подвержено ошибкам и зависит от таких факторов, как раса, качество юридического представительства и место совершения преступления».

В конце заявления монс. Дьюэйн пишет: «Мы присоединяемся к католическим епископам Вашингтона, Католической конференции штата Вашингтон, католической сети мобилизации и ко всем людям доброй воли, от всей души приветствуя этот шаг вперёд и продолжая работу по отмене смертной казни».