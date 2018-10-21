В Зарванице состоялось паломничество работников социальной сферы и Пенсионного фонда

Профессиональное паломничество для работников социальной сферы и Пенсионного фонда Тернопольской области состоялось в субботу, 20 октября, в Марийском духовном центре Зарваница.

Также в этот день на богомолье к паломническому месту прибыли работники Коломыйской районной и городской власти и паломники из г. Коломыя совместно с владыкой Василием Ивасюком, епископом Коломыйским УГКЦ, сообщает пресс-служба Марийского духовного центра.

Паломничество началось с Архиерейской Божественной Литургии, которую возглавили архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовский Василий Семенюк и епископ Коломыйский владыка Василий Ивасюк. После Богослужения митрополит Василий поздравил всех участников профессионального паломничества и паломников, прибывших в Зарваницу.

После этого состоялось освящение воды и панихида по героями, которые отдали свои жизни за независимость Украины. В завершение паломники помолились в Украинском Иерусалиме, на Крестном пути, посетили святыни Марийского духовного центра.