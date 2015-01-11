Папа Римский в Ватикане в день католического праздника Крещения Господня крестил 33 ребенка

Сикстинская часовня - место в Апостольском дворце, в котором происходит избрание Епископа Рима во время тайного голосования, известного как Конклав, в воскресенье, 11 января, наполнилась голосами младенцев.

Как сообщает "Радио Ватикана", в воскресенье после торжества Богоявления в Церкви латинского обряда отмечается праздник Крещения Господня.

В Ватикане установился обычай, что в этот день Епископ Рима возглавляет Евхаристическое богослужение, во время которого проводит Святое Таинство Крещения над детьми ватиканских работников, которые родились в течение года. На этот раз новыми членами Церкви стали 33 ребенка.

Папа Римский предложил родителям и родственникам новокрещенных ежедневно молиться за детей и с детьми вот такуй молитвой: «Приди, Дух Святой, наполни сердца Своих верных и зажги в них пламя Своей любви». «Когда так молимся, - добавил он, - почувствуете материнское присутствие Пречистой Девы Марии. Она учит нас молиться Святому Духу, жить согласно с Духом, как Иисус».