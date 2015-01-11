В Житомире католики провели праздничное шествие «Трех Царей» по главным улицам города

Сегодня католики в рамках празднования Рождества провели по улицам Житомира театрализованное праздничное шествие «Трех Царей», символизирующее вечную борьбу добра и зла.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии приняли около двухсот человек.

Трое верующих, одетых в костюмы ” трех царей”, в сопровождении прихожан ехали в карете, запряженной лошадьми. Перед ними и позади шли с пением колядок другие участники театрализованного действа.

Шествие отправилась из микрорайона Малеванка от храма Божьего Милосердия по улице Островского до расположенного на улице Киевской католического храма прихода святого Иоанна из Дукли.

В шествии вместе с представители католических конфессий приняли участие и рядовые зрители.

«Сегодня, 11 января, в праздник Крещения Господнего, мы провели шествие ”Трех Царей”. Это мероприятие состоялось впервые в Житомире. Театрализованное шествие символизирует борьбу добра и зла. По Библии, три короля пришли поклониться новорожденному Иисусу. Они принесли ему дары. По дороге они встретили Ирода. На пути каждого из нас есть цари и ироды. Цари приходят, чтобы принести дары, а Ирод - это злость, зависть, гнев, грех, который пытается этому помешать. Сегодня иродов хватает в нашем мире. Они различными способами пытаются препятствовать. И не хватает царей, которые идут составить дары», - рассказали участники действа.

Во время шествия они прославляли Иисуса Христа пением колядок и представлением коротких сценок.

Каждый участник шествия полученными в символическую ”корону”, которую надел во время действа.

Роль ангелов в инсценированном шествии исполняли девочки, одетые в белые платья.