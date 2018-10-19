Вышел первый номер католического онлайн-журнала «Verbum».

«Verbum» – это католический онлайн-журнал, один из проектов Института святого Фомы Аквинского, сотрудники и воспитанники которого решили предложить новую платформу для того, чтобы говорить о близлежащей реальности из перспективы веры. Об этом сообщает Католический Медиа-центр.

Создатели журнала «Verbum» вдохновляются стремлением не только описывать, но и формировать религиозность ХХІ века – сознательную, зрелую, духовно углубленную, открытую к встрече с окружающим миром и социально заангажированную. Такую религиозность, которая основана на тысячелетней традиции Церкви и готова к встрече с современностью.

Первый номер журнала посвящен чтению – поэтому, что и как мы читаем, как меняется чтение в связи с переходом к другим носителям, как его содержание и форма влияют на наши мысли и жизнь в целом.

Кроме сегодняшних взглядов на чтение, читателям выпуска предложено также эссе американской писательницы Фланнери о'Коннор «Католические романисты и их читатели», которое ничуть не утратило актуальности с 1964 года, когда впервые вышло в печать.