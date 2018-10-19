Глава УГКЦ призвал переосмыслить экуменический диалог православных и католиков

После разрыва отношений Москвы и Константинополя глава УГКЦ призывает переосмыслить экуменический диалог православных и католиков.

Схемы экуменического диалога, существовавшие со времен холодной войны, при которых привилегированным собеседником считалась Православная Церковь Московского Патриархата, после разрыва ее отношений с Константинополем следует переосмыслить, считает верховный архиепископ УГКЦ Святослав, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт УГКЦ.

«До сих пор экуменический диалог между Католической Церковью и православным миром воспринимался сквозь призму политики «Остполитик» и отношения Москвы и Ватикана. Теперь нужно переосмыслить не только способ ведения этого диалога, но и обновить саму концепцию экуменического диалога с учетом того, что есть другие представители православия», — заявил глава УГКЦ в интервью англоязычному изданию ватиканских событий «CRUX» 17 октября.

«Мы, католики, часто проектировали на православный мир сугубо католическую церковную модель. Не существует единого православия на образец одной Католической Церкви. Существуют локальные Православные Церкви. Считать одну из этих Церквей эксклюзивным представителем православного мира является большой ошибкой. Я думаю, что тот, кого действительно можно считать первым среди Православных Церквей, согласно православным канонам, является Константинопольский Патриарх, потому что он является первым среди равных», — отметил глава УГКЦ.

При этом он отметил, что решение Константинополя начнет новый период в истории Вселенской Церкви. «Он будет нелегким, но интересным и, безусловно, вдохновленным Святым Духом», — добавил он.