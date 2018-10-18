Папа Римский отметил необходимость конкретных действий, чтобы побороть голод в мире

По случаю Всемирного дня продовольствия, который отмечался 16 октября, Папа Римский указал на необходимость безотлагательных и конкретных действий для того, чтобы побороть голод в мире.

Как сообщает Радио Ватикана, этой теме Папа посвятил свое послание, обращенное к Генеральному директору Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Жозе Грацияно-да-Силва.

Папа Римский отметил, что празднование Всемирного дня продовольствия призвано привлечь внимание к нуждам, тревогам и надеждам миллионов человек, которые не имеют ежедневного хлеба.

«Бедные ждут от нас эффективной помощи, которая бы вывела их из упадка», – отмечает в своем послании Папа, говоря, что недостаточно лишь иметь добрые намерения, проводить конференции и писать статьи.

«В этом XXI веке, – отмечает он, – отмеченном незаурядными достижениями в области технологии, науки, коммуникаций и инфраструктуры, мы должны краснеть от стыда, за то, что не достигли таких же успехов в человечности и солидарности, которые бы позволили удовлетворить основные нужды самых обездоленных».

Поэтому нужно переходить к конкретным действиям для того, чтобы полностью исчезло бедствие голода. Борьба с голодом, по словам Папы Римского, требует щедрого финансирования, преодоления торговых барьеров, и, прежде всего, ответа на климатические изменения, экономические кризисы и военные конфликты.