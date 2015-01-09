На Первом национальном прошла премьера фильма о Блаженнейшем Любомире

На Первом национальном в день Рождества Христова состоялась премьера документальной ленты «Любомир» продакшн-компании Screen Media Ukraine. «Любомир» - это фильм о личности Архиепископа-эмерита УГКЦ Блаженнейшем Любомире и о его мечте - быть человеком.

ВИДЕО часть I

«Моя мечта в жизни - быть человеком. Моя молитва - быть человеком, добрым, нормальным человеком. Но я не стопроцентно уверен, что значит быть человеком. Вот я себе так представляю, что фигура митрополита Шептицкого - был человек. На свете очень мало людей», - рассказывает владыка в фильме.

ВИДЕО часть II

Автором идеи и сценаристом ленты является Леся Харченко. Сам же Патриарх согласился на фильм, как он неоднократно повторял, лишь с одной целью: Показать молодым людям, как выглядела наша жизнь, когда мы были молодые. Это одинокая цель в этом. То что про меня - то не важное. Только, чтобы они знали, как выглядела жизнь».

Через призму обстоятельств, в которых рос и формировался Блаженнейший Любомир, раскрывается его философия жизни: отношение к ближнему, к Богу, своей Церкви, государству, родным...

В фильме главный герой делится воспоминаниями из детства.

«Принимал жизнь так, как она проходила. Я не бунтовал», - сказал Блаженнейший Любомир.

Департамент информации УГКЦ