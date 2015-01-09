Папа Франциск: Тот, кто любит Господа Бога является действительно свободным

Боли земной жизни могут сделать человека замкнутым, зато любовь делает его действительно свободным. Такими были мысли Папы Римского во время проповеди на утренней Святой Мессе в ватиканской резиденции «Дом Святой Марты» 9 января, сообщает "Радио Ватикан".

Папа Римский прокомментировал библейский отрывок из Евангелия от святого Марка, где описывается, как после умножения хлеба, апостолы испугались, увидев Иисуса, Который шел к ним по воде, а также о том, что они не способны были понять всех чудес, совершенных того дня Спасителем, ведь их сердца были ожесточены.

Он отметил, что ни сеанс йоги, ни курс буддийской медитации не сможет научить человеческое сердце «чувствовать» Божье отцовство и не сделает его свободным, чтобы любить. Совершить это может только Святой Дух.

Проповедник подчеркнул, что человеческое сердце может быть затвердевшим по многим причинам, вот например, через какой-то болезненный жизненный опыт.

Глава Католической Церкви, среди прочего, также отметил, что окаменевшее сердце человеческое не является свободным, потому что не любит. Святой Дух является Тем, Кто учит человека той совершенной любви, а значит, совершает его действительно свободным, свободным ребенком Господа Бога, только Он способен сделать человека способным сказать Богу «Отче»; и сделать его сердце мягким и податливым к свободе в любви.