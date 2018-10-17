Папа Римский призвал верующих молиться о монахах

Всемирная сеть молитвы Папы Римского опубликовала в этом месяце второе видеопослание, в котором он прокомментировал свои молитвенные прошения на октябрь: о людях, полностью посвятивших себя Богу.

Как сообщает Радио Ватикана, Папа призывает верующих молиться, дабы «посвящённые Богу люди вновь обрели свой миссионерский пыл и пребывали среди бедных и отверженных, рядом с теми, у кого нет голоса».

По данным Папского ежегодника, в 2017 году в мире насчитывалось 188.229 католических монахов и 670.320 монахинь.