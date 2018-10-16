Папа Римский обсудил с Президентом Польши вклад страны в проект европейской интеграции

Папа Римский 15 октября принял на частной аудиенции в Ватикане Президента Республики Польши Анджея Дуду по случаю 40-летия избрания на Апостольский Престол святого Папы Иоанна Павла II.

Как сообщает Радио Ватикана, в ходе дружественной беседы, «было подтверждено значение христианских ценностей в истории страны, особенно в формировании её культурной и религиозной самобытности».

В центре обсуждения были темы продвижения семьи и гостеприимства, а также вклада Польши в проект европейской интеграции. Были затронуты некоторые вопросы международного характера: конфликт в Украине, ситуация на Ближнем Востоке, феномен миграции и защита окружающей среды в перспективе 24-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая пройдёт в Катовице в декабре этого года.

Также польский Президент встретился с ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и заместителем секретаря по связям с государствами монс. Антуаном Камиллери.