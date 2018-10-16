Папа Римский напомнил, что религии должны «строить мосты»

Папа Римский обратился к участникам Международной встречи «Мосты мира», которая проходит в Болонье (Италия) по инициативе движения «Община святого Эгидия».

В послании к болонскому архиепископу Маттео Дзуппе и представителям христианских Церквей и общин и других мировых религий, которые собрались в итальянском городе Болонье на трехдневный международный форму «Мосты мира – религии и культуры в диалоге», Папа Римский подчеркнул необходимость неустанно молиться о мире, исцелять раны прошлого, быть творцами мира, помня, что легче строить мосты, чем возводить стены, сообщает Радио Ватикана.

Ежегодная встреча, организованная движением «Община святого Эгидия», призвана способствовать духу сотрудничества и дружбы между верующими различных вероисповеданий, идет по следам исторической Межрелигиозной встречи в Ассизи, которая состоялась в 1986 году.

Папа подчеркнул что нужно совместно «исцелять исторические раны», а религии должны «строить мосты» в имя Божие.