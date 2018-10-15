Папа Римский обсудил с Президентом Чили защиту прав несовершеннолетних

Папа Римский принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана чилийского Президента Себастьяна Пиньеру Эченике.

Как сообщает Радио Ватикана, во время дружественной беседы стороны обсудили ситуацию в этой латиноамериканской стране, в частности, усилия по защите жизни и болезненную рану злоупотреблений несовершеннолетними: было подтверждено всеобщее обязательство бороться и предотвращать эти преступления и их сокрытие. В ходе беседы были также затронуты некоторые вопросы международного и регионального интереса, прежде всего приём зарубежных мигрантов.

Чилийский Президент также встретился с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами монс. Полом Ричардом Галлахером.