Папа Римский обсудил с Президентом Чили защиту прав несовершеннолетних
10:41, 15 октября 2018Католицизм
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Папа Римский на встрече с Президентом Республики Чили / vaticannews.va
Папа Римский принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана чилийского Президента Себастьяна Пиньеру Эченике.
Как сообщает Радио Ватикана, во время дружественной беседы стороны обсудили ситуацию в этой латиноамериканской стране, в частности, усилия по защите жизни и болезненную рану злоупотреблений несовершеннолетними: было подтверждено всеобщее обязательство бороться и предотвращать эти преступления и их сокрытие. В ходе беседы были также затронуты некоторые вопросы международного и регионального интереса, прежде всего приём зарубежных мигрантов.
Чилийский Президент также встретился с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами монс. Полом Ричардом Галлахером.
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