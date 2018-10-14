Ватикан канонизировал папу римского Павла VI, занимавшего Святой престол с 1963 по 1978 год, и еще шестерых блаженных Римо-Католической Церкви.

В воскресенье, 14 октября, Папа Римский Франциск возглавил на площади Святого Петра в Ватикане Святую Мессу, во время которой причислил к лику святых семерых блаженных, сообщают "Новости Ватикана".

Среди канонизированных – Папа Павел VI, архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро Гальдамес, итальянские священники Франческо Спинелли и Винченцо Романо, немецкая монахиня Мария Катерина Каспер, испанская монахиня Насария Игнасия Марч Месса, а также католический святой Нунцио Сулприцио.

Папа Павел VI (Джованни Баттиста Монтини), родился в Кончезио на севере Италии 26 сентября 1897 года. Получил пресвитерское рукоположение как диоцезальный священник 29 мая 1920 года. В 1937 году назначен Заместителем Государственного Секретариата. Во время второй мировой войны оказывал поддержку преследуемым, в частности, евреям, занимался розысками пропавших без вести. Был также Государственным Про-Секретарем по общим делам, а в 1954 году назначен Миланским архиепископом. Особое внимание посвящал опеке людей, оказавшихся за бортом общественной жизни. Был введен в коллегию кардиналов в 1958, а 21 июня 1963 избран преемником святого Петра, взяв имя Павел VI. Среди многочисленных инициатив его понтификата – продолжение и завершение Второго Ватиканского Собора и внедрение в жизнь его постановлений, апостольские путешествия, развитие экуменического и межрелигиозного диалога. Умер 6 августа 1978 года, после непродолжительной болезни. В 2014 был провозглашен блаженным.