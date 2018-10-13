В Риме отмечают День катакомб, посвященный первым христианским общинам города

Для содействия ознакомлению с ценным наследием веры и культуры, которым являются катакомбы, Папская Комиссия сакральной археологии организует День катакомб.

«Из тьмы на свет». Под таким лозунгом в субботу, 13 октября в Риме проходит празднование первого Дня катакомб. Об этом сообщает Vatican News.

Его целью является "способствовать открытию наследия неописуемой ценности и красоты, которое дает уникальную возможность прикоснуться к опыту жизни и веры первых христианских общин Вечного Города и достичь источников культуры и искусства Запада".

В пресс-релизе организатора, которым является Папская Комиссия сакральной археологии, отмечается, что речь идет о малоизвестном наследии, которое должны заново открыть и оценить сами же римляне, многие из которых никогда не бывали в катакомбах. Посещение катакомб - это также отличный опыт для туристов и паломников. Ведь мало существует таких мест, которые дают возможность непосредственного контакта с памятью о первых мучеников, с обычаями и традициями первой христианской общины Рима, с первыми художественными произведениями, воодушевленными христианской верой.