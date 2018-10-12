В Патриаршем соборе УГКЦ состоялся концерт, посвященный празднику Покровы и Дню защитника Украины

В четверг, 11 октября, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ состоялся концерт «Под Покровом твоим, Богородице», посвященный празднику Покровы и Дню защитника Украины.

В программе прозвучали произведения Леонтовича, Баха, Чайковского, Бетховена и других композиторов, сообщает "Католический обозреватель".

«Мы не случайно назвали этот концерт праздником музыки, потому что это действительно грандиозное мероприятие, где вовлечены почти все творческие коллективы факультета искусств имени Анатолия Авдиевского (а это примерно 400 участников) и солисты-преподаватели и студенты», – говорится в сообщении организаторов.

В частности в мероприятии приняли участие Коллективы факультета искусств имени Авдеевского НПУ ім. М. П. Драгоманова; хор «Колокол» – руководитель Галина Савчук, хор «Червона калина» – руководитель Алиса Литвак, хор иностранных студентов «Гармония Востока» – руководитель Инна Коваленко, хор «Регент» – руководитель Дмитрий Болгарский, капелла «Red Sound» – руководитель Виктория Касьянова, камерный оркестр – руководитель Василий Федоришин. Кроме этого во время вечера выступили солисты; Лю Тао(тенор, Китай), Ван Инань(сопрано, Китай), Арусяк Хекимян (скрипка, Армения), Елизавета Григорьева (скрипка, Украина), Ван Кань (скрипка, Китай Гонконг), Александр Гурец (тенор, Украина) Сергей Магера (бас, Украина), Рита Казарян (сопрано, Грузия), и дирижеры: Владимир Ткачук (Украина) и Рита Казарян (Грузия).