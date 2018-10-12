Папа Римский рассказал, какова суть дьявола

Сути дьявола есть уничтожать, или непосредственно, путем пороков и войн, или стараясь это сделать «вежливо», побуждая жить «духом мира».

Об этом, комментируя евангельский рассказ об изгнании беса, сказал Папа Римский, сообщает Радио Ватикана.

Папа подчеркнул, что «сутью дьявола является уничтожение», его, так сказать, призвание заключается в том, чтобы «разрушать дело Божие».

«Мы являемся христианами, ходим на Святую Мессу, молимся... Кажется, что все в порядке. Так, имеем собственные ограничения, “грешки”, но все кажется в порядке. И он делает вид “вежливого”: приходит, разглядывает, ищет красивую трещинку, стучит в дверь. “Можно войти” – и звонит. И эти вежливые демоны есть хуже первых, потому что ты даже не заметишь, как они уже в твоем доме. Речь идет о духе мира», – отметил Папа Римский, добавляя, что таким образом злой дух ведет нас на тропу посредственности.

Папа Римский предостерег от опасности «духовной посредственности, которая портит нас изнутри.

«Часто, – сказал он, – спрашиваю себя: что хуже в жизни человека? Четкий грех или жизнь в духе мира, по-светски?..».