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Папа Римский рассказал, какова суть дьявола

17:10, 12 октября 2018
Католицизм
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Папа Римский / vaticannews.va

Об этом, комментируя евангельский рассказ об изгнании беса, сказал Папа Римский, сообщает Радио Ватикана.

Папа подчеркнул, что «сутью дьявола является уничтожение», его, так сказать, призвание заключается в том, чтобы «разрушать дело Божие».

«Мы являемся христианами, ходим на Святую Мессу, молимся... Кажется, что все в порядке. Так, имеем собственные ограничения, “грешки”, но все кажется в порядке. И он делает вид “вежливого”: приходит, разглядывает, ищет красивую трещинку, стучит в дверь. “Можно войти” – и звонит. И эти вежливые демоны есть хуже первых, потому что ты даже не заметишь, как они уже в твоем доме. Речь идет о духе мира», – отметил Папа Римский, добавляя, что таким образом злой дух ведет нас на тропу посредственности.

Папа Римский предостерег от опасности «духовной посредственности, которая портит нас изнутри.

«Часто, – сказал он, – спрашиваю себя: что хуже в жизни человека? Четкий грех или жизнь в духе мира, по-светски?..».

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