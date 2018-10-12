Автомобиль Fiat Tipo, на котором ездил в Литве Папа Римский, подарили монахиням

Автомобиль Fiat Tipo, на котором ездил в Литве Папа Римский, подарен Конгрегации сестер-миссионерок любви (Сестрам матери Терезы).

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на представителей компании Autobrava, сестрам передан один из шести автомобилей, на которых понтифик путешествовал по балтийским странам, оставшиеся пять будут проданы.

Как отмечает агентство "LETA", используемые понтификом транспортные средства отправляются на благотворительность или продаются на аукционах.

По словам монахини Марии, сестры проводят свое время, оказывая помощь бедствующим - они постоянно их посещают, некоторые сопровождают их в больницу, а поездки осуществляются на общественном транспорте.

Базовая стоимость автомобиля Fiat Tipo около 13 тысяч евро. Папа Римский находился в Литве с официальным визитом с 22 по 23 сентября.