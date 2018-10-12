Синод епископов РКЦ подчеркнул необходимость воспитывать в молодежи внутреннюю свободу

В Ватикане 11 октября состоялась Девятая общая конгрегация Синода епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призвания».

Как сообщает Радио Ватикана, участники Синода подчеркнули необходимость воспитывать в молодых внутреннюю свободу, чтобы не быть жертвами манипуляций. Наряду со свободой следует осознать ответственность за принятие долгосрочных решений. Чтобы молодежь увидела, как прекрасно следовать за Христом, нужны радостные, сплоченные, общины, живущие в простоте и бедности.

Также Синод осудил содействия нелегальной иммиграции и торговли людьми. Церковь должна увещать наиболее развитые страны инвестировать в те страны, где молодежь не имеет возможности вносить вклад в развитие и вынуждена эмигрировать.

Вновь была затронута тема злоупотреблений малолетними: молодые люди ждут от Церкви, что она поставит жертв в центр своей деятельности, а в отношении епископов будут приняты жесткие меры.