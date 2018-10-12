цей матеріал доступний українською

В УГКЦ создали интерактивные христианские игры для детей

08:18, 12 октября 2018
Католицизм
1269 0
В УГКЦ создали интерактивные христианские игры для детей / dyvensvit.org

Благодаря Катехитической комиссии Киево-Галицкого Верховного Архиепископства УГКЦ созданы четыре интерактивных игры: «Сотворение мира», «Ноев ковчег», «Моисей и 10 Заповедей», «Рождество Христово» (возрастная категория: 3-10 лет). Об этом сообщает "Католический обозреватель".

Дети будут познавать Священное Писание и христианские истины интересным и доступным для них способом.

Приложения можно скачать через Google market по ссылкам:

Игра «Моисей и 10 Заповедей»

Игра «Сотворение мира»

Игра «Ноев ковчег»

Игра «Рождество Христово»

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter