В УГКЦ создали интерактивные христианские игры для детей
08:18, 12 октября 2018Католицизм
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В УГКЦ создали интерактивные христианские игры для детей / dyvensvit.org
Теперь рассказать о Боге детям будет просто и интересно, ведь увидели мир интерактивные игры для детей.
Благодаря Катехитической комиссии Киево-Галицкого Верховного Архиепископства УГКЦ созданы четыре интерактивных игры: «Сотворение мира», «Ноев ковчег», «Моисей и 10 Заповедей», «Рождество Христово» (возрастная категория: 3-10 лет). Об этом сообщает "Католический обозреватель".
Дети будут познавать Священное Писание и христианские истины интересным и доступным для них способом.
Приложения можно скачать через Google market по ссылкам:
Игра «Моисей и 10 Заповедей»
Игра «Сотворение мира»
Игра «Ноев ковчег»
Игра «Рождество Христово»
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