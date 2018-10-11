В начале ноября в Ватикане пройдет международная конференция о праве доступа к питьевой воде.

Ватиканская Дикастерия содействия целостному развитию человека, в сотрудничестве с Посольствами Италии, Монако, Франции и США при Святом Престоле, организует международную конференцию на тему: «Управление общим благом: доступ к питьевой воде для всех». Мероприятие состоится 8 ноября в Папском Урбанианском Университете, сообщает Vatican News.

В сообщении для прессы отмечается, что целью встречи является заново утверждать абсолютную и неотложную необходимость общих усилий в пользу того, чтобы гарантировать всем доступ к питьевой воде и выразить заботу Церкви о тех, которые исключены из пользования этим фундаментальным благом для жизни и сопроводительными услугами, связанными с ним.

Как отмечал Святейший Отец в своем послании по случаю Всемирного дня молитвы в 2018 году, «доступ к безопасной питьевой воде является существенным, фундаментальным и общим человеческим правом».

Междисциплинарный подход привлечет представителей церковных и нецерковных учреждений, экспертов из наук, касающихся окружающей среды, представителей академического мира, международных организаций и великих религий. Показания из стран, которые больше всего страдают от нехватки питьевой воды, укажут на важность осознания ответственности всеми вовлеченными в эту сферу и необходимость координации на местном и национальном уровнях. Тема будет обсуждаться также и с точки зрения международного права, загрязнение окружающей среды и последствий в сфере здравоохранения.