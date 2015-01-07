Глава УГКЦ: Пусть новорожденный Спаситель миром благословит нашу землю, наш народ

Сегодня в день Рождества Христова Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав во время Архиерейской Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, отметил, что в этом году молитва о мире, пожалуй, является самой основной просьбой, которую мы, украинцы, направляем к новорожденному Спасителю. Мы ищем этого мира. Но мира справедливого. Мира, который бы уважал достоинство каждого человека.

Блаженнейший Святослав вспомнил слова апостола Павла, который говорил, что Христос есть наш мир. «Мир - это, прежде всего Божий дар. Мир - это не только перемирие или только временное сдерживание агрессии. Сегодня Священное Писание учит нас, что, прежде всего, мир - это полнота жизни и примирение человека с Богом. Если человек в мире с Богом, только тогда человек способен жить в мире и с ближними», - подчеркнул Глава Церкви.

«Христос родился! - Поют небеса. Христос родился! - обновляется земля. Сегодня мы чувствуем, что небеса открываются. Божественная радость, свет и мир сходит с небес», - сказал проповедник к верующим.

Глава Церкви отметил, что мы сегодня молитвами тянемся к тем, кто, возможно, ощущает себя одинокими вдали от дома. Сегодня молимся особенно о тех, кто защищает мир - наших воинов, которые празднуют Рождество в холодных окопах и блиндажах на линии фронта. Молимся и благовествуем Христов мир тем, кто далеко от родного дома и не испытывает семейного тепла. Идем с Рождественской колядой к тем, кто скорбит из-за потери родных и близких в течение этого года. К нуждающимся, тем, кто страдает от холода и голода.

«Пусть новорожденный Спаситель миром благословит нашу землю, наш народ. С праздником Рождества Христова! С праздником рождения Князя мира, благовестника вселенского единения», - пожелал Блаженнейший Святослав.

Департамент информации УГКЦ