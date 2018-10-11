В США состоялась конференция церковного пения УГКЦ

В Парме (штат Огайо, США) состоялась первая ежегодная конференция церковного пения УГКЦ («UGCCSingCon») для певчих, регентов хоров, духовенства и всех тех, кто интересуется церковным пением при храме Покрова Пресвятой Богородицы и кафедральном соборе святого Иосафата.

Цель конференции – повысить качество церковного пения в УГКЦ в англоязычном мире, сообщается на официальном сайте УГКЦ.

В течение двух дней дьяки, регенты хоров имели возможность поучиться церковной традиции, а также встретиться, пообщаться, создавать сети, обмениваться ресурсами, обсуждать различные вопросы и вместе молиться.

Всего в мероприятии приняло участие более ста человек, в возрасте от 10 до 75 лет, которые представляли приходы со всех уголков Канады и США и почти каждую епархию УГКЦ в Северной Америке. Мероприятие привлекло большое внимание среди молодежи.

Ключевым результатом конференции стало то, что Патриаршая литургическая комиссия будет иметь лучшее понимание потребностей и вызовов, с которыми сталкиваются дьяки, регенты хоров и певцы УГКЦ в Северной Америке в реализации своего призвания.

На форуме были представлены различные точки зрения относительно церковного пения в УГКЦ: епископа, священников, дьяконов и мирян.

Организаторы планируют провести следующую встречу в 2019 году.