Папа Римский заявил, что делать аборт - тоже, что и нанять киллера

Папа Римский сравнил аборты с «наймом киллера».

Во время выступления на площади Святого Петра в Ватикане Папа осудил «подавление человеческой жизни в утробе матери во имя защиты других прав», сообщает «Радио Свобода».

«Я спрашиваю вас: правильно ли забирать человеческую жизнь, чтобы решить проблему? Что вы думаете? Правильно ли это?», – поинтересовался Папа Римский.

После того, как в толпе закричали отрицательный ответ, Папа продолжил: «правильно нанимать киллера, чтобы решить проблему? Вы не можете, это неправильно убивать человеческое существо, каким бы маленьким оно не было, чтобы решить проблему».