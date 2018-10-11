Папа Римский заявил, что делать аборт - тоже, что и нанять киллера
12:57, 11 октября 2018Католицизм
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Папа Римский / guardian.ge
Папа Римский сравнил аборты с «наймом киллера».
Во время выступления на площади Святого Петра в Ватикане Папа осудил «подавление человеческой жизни в утробе матери во имя защиты других прав», сообщает «Радио Свобода».
«Я спрашиваю вас: правильно ли забирать человеческую жизнь, чтобы решить проблему? Что вы думаете? Правильно ли это?», – поинтересовался Папа Римский.
После того, как в толпе закричали отрицательный ответ, Папа продолжил: «правильно нанимать киллера, чтобы решить проблему? Вы не можете, это неправильно убивать человеческое существо, каким бы маленьким оно не было, чтобы решить проблему».
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