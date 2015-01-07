Нужно помогать вынужденным переселенцам, они станут «апостолами единства Украины» - Любомир Гузар

Предстоятель Украинской греко-католической церкви в 2001-2011 годах кардинал Любомир Гузар подчеркивает необходимость оказывать помощь вынужденным переселенцам.

Об этом он сказал для Радио Свобода.

”Если у нас все хорошо, то нужно Бога благодарить, но это еще не все. Нужно не забывать о других людях, потому что они такие же люди, как и мы. Эти люди, хотя они не являются нашими кровными родственниками, но они, как и мы, также Божьи дети, и имеют то же самое начало и то же жизненное предназначение. И нужно нам думать и об их благе, потому что это обернется благом для нашего будущего”, - сказал он.

Гузар отметил, что сегодня у нас есть уже ”более полмиллиона человек, которые покинули восточные области и переселились в другие края Украины”. ”Может, кто-то в этом усматривает большую беду? Дескать, должны их кормить, должны давать им возможность где-то жить и работать, а это для нас дополнительный и ненужный груз”, - отметил он.

Кардинал добавил, что сам когда-то был беженцем во время Второй мировой войны, и до сих пор благодарен людям, которые их тогда принимали. ”Это не были украинцы, это были австрийцы и другие люди. Я помню их добро”, - сказал Гузар.

Он выразил мнение, что ”те переселенцы, которых мы с сердцем примем, будут апостолами единства Украины, когда вернутся домой”. ”Они будут рассказывать тем, кто не выезжал, что нашли добрых людей и в Центральной, и в Западной Украине. ”Мы им благодарны”, - будут говорить эти люди. И они этот опыт повезут обратно в Донбасс, и будут об этом говорить, и в своем сердце будут носить эту благодарность, и будут рассказывать своим детям, как им помогли другие украинцы в тяжелое время ”, - сказал Гузар.