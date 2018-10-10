В Италии выйдет в свет книга Главы УГКЦ “Скажи мне правду. Диалоги о смысле жизни”

“Скажи мне правду. Диалоги о смысле жизни” (“Dimmi la verità. Dialoghi sul senso della vita”), - название книги Блаженнейшего Святослава, которая вскоре будет напечатана в Италии.

Профессор Папского лютеранского университета Павел Асолан на страницах издания общается с Главой УГКЦ на разные темы философско-богословского характера, касающихся актуальных вопросов из жизни церкви и Вселенской Церкви. Предисловие к изданию написал кардинал Кристоф Шенборн, Архиепископ Вены, сообщает "Католический обозреватель".

“Отвага уже самого названия книги – Скажи мне Правду. Диалог о смысле жизни, - ставит в центре вниманию тему, которая вызвала ее появление: размышления об истине между молодым итальянским священником и высшим католическим иерархам Восточной Европы. Диалог начинается от фундаментального экзистенциального вопрос человека: что такое правда? Этот вопрос, кажется, стал даже для самой Церкви таким неудобным, что возникает желание избежать его. От этого страдает достоинство и свобода человеческой личности, которые являются основой ее бытия. На ключевые темы, которые помогают понять смысл человеческой жизни, Верховный Архиепископ УГКЦ Святослав Шевчук дает четкие, часто даже неожиданные ответы в разговоре со своим собеседником”, - пишет в предисловии к книге австрийский кардинал Кристоф Шенборн.

Книга выходит в свет на итальянском языке, однако планируется перевод на другие иностранные языки. Целевой аудиторией издания является иностранный читатель, для которого украинское духовное наследие является малоизвестным.

Первая презентация книги состоится в Ватикане 25 октября.