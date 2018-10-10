Папа Римский призвал священников не бояться «испачкать руки», помогая верующим

Помогая ближним, пастыри Церкви и миряне не должны бояться «запачкать руки»; подобно Иисусу, они призваны «платить за других».

Об этом сказал Папа Римский, сообщает Радио Ватикана.

Комментируя евангельскую притчу о Добром самарянине, Папа размышлял над историей жестокости и равнодушия, скрытого под маской благочестивых обязанностей.

Обращаясь к верующим, он подчеркнул, что одно лишь соблюдение церковных предписаний не делает из нас христиан, подлинных свидетелей, способных изумляться «Божиим сюрпризам».

"Каждый из нас, отметил Папа, - раненый человек из притчи, а Добрым самарянином является Иисус. Господь исцеляет наши раны, заботится и платит за нас сполна, Он просит Свою Церковь: «Присмотри за ним, а когда Я возвращусь, то оплачу все дополнительные расходы». В этом отрывке заключено всё Евангелие", - подчеркнул Папа.