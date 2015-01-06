В Тернополе в храме святого Петра установили самый большой в Украине вертеп

В Тернополе в храме святого Петра ордена францисканцев установили самый большой в Украине рождественский вертеп.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в храме, в этом году его несколько обновили, в частности появились новые фигуры святых и монахов.

Центральные же фигуры вертепа - новорожденный Иисус с родителями остались без изменений. Рядом с ними расположены подвижные фигуры святого Франциска, который бьет в колокол, осла и быка, которые машут головами, ангелов, которые пилят деревянную колоду.

Также движутся фигуры трех царей, святых Франциска, Антония, отца Пио и святой Клары, которые идут на поклон к Иисусу.

Сегодня в вертепе также появились живые фазаны и куропатки, которые пробудут в композиции на время рождественских праздников.

Как уверяют отцы, вертеп в их храме остается самым большим в Украине, его высота составляет более 25 м, ширина - более 40 м.

Все составляющие вертепа священники изготавливали собственноручно вместе с прихожанами.