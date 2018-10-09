Ким Чен Ын пригласил Папу Римского в столицу КНДР

Ким Чен Ын пригласил Папу Римского посетить Пхеньян, чтобы подчеркнуть мирные усилия на Корейском полуострове.

Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Reuters.

В частности, указано, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передаст приглашение Папе Римскому в ходе предстоящей встречи на следующей неделе.

"Ким Чен Ын пригласил Папу Франциска посетить Пхеньян, чтобы подчеркнуть мирные усилия на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

Известно, что КНДР и Ватикан пока не имеют официальных дипломатических отношений.