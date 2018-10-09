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Ким Чен Ын пригласил Папу Римского в столицу КНДР

15:55, 09 октября 2018
Католицизм
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Кім Чен Ин / ua.korrespondent.net

Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Reuters.

В частности, указано, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передаст приглашение Папе Римскому в ходе предстоящей встречи на следующей неделе.

"Ким Чен Ын пригласил Папу Франциска посетить Пхеньян, чтобы подчеркнуть мирные усилия на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

Известно, что КНДР и Ватикан пока не имеют официальных дипломатических отношений.

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