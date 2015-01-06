Рождественское послание главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава

Высокопреосвященным и Преосвященным Архиепископам и Митрополитам, боголюбивым епископам, всечестному духовенству, преподобному монашеству, возлюбленным братьям и сёстрам, в Украине и на поселениях в мире сущим

Не бойтесь, ибо я возвещаю вам великую радость, что будет радостью всего народа:

сегодня родился вам в городе Давидовом

Спаситель – Христос Господь

(Лк 2, 10-11).

Христос родился!

Этими словами благовестника с небес Христова Церковь возвещает спасительную новость. Сегодня нам родился Спаситель, Господь сошёл на землю и явился в человеческом теле в городе Вифлееме. Радуются в этот день небо и земля, радуется весь человеческий род тому, что наш Создатель не покинул своего сотворения, но пришёл, чтобы принять его судьбу. Он сам стал человеком, чтобы разделить с его жизнь: его боли и радости, его тревогу и неуверенность. Господь становится одним из нас, являет себя нашим Спасителем и Освободителем.

В празднике Рождества Христова мы радуемся тому, что больше не чувствуем себя одинокими и брошенными, празднуем, что Бог есть с нами, Он любит нас, и мы видим воплощённую Божью любовь в новорождённом Младенце Иисусе, который нежно покоится в яслях на сене. Таинство рождения нашего Спасителя являет нам правду о том, как великое Божье открывается нам через слабое человеческое, как человеческое малое и незначительное может стать Божьим великим!

Привилегия находиться возле Божьего Младенца вместе с мудрецами с Востока была лишь у тех, кто не стеснялся быть рядом с нуждающимися, изгнанными и преследуемыми

Святое Евангелие повествует нам, что Господь Вселенной родился в семье беженцев. Сначала из-за приказа кесаря, а потом из-за кровожадности царя Ирода Пресвятая семья была вынуждена покинуть свой дом и просить пристанища у чужих людей. Да, наш Бог пожелал родиться как бездомный и беженец! При таких странных обстоятельствах рождения Спасителя привилегию находиться возле Божьего Ребенка вместе с мудрецами с Востока заслужили лишь те, кто не стеснялся быть рядом с нуждающимися, изгнанными и преследуемыми. Открыв Ему дверь своего сердца, своего дома, распознав знак спасения в Господе, что родился в вертепе, эти люди исполнились божественной радостью среди темной ночи. Так и рождественское таинство – это способность войти в Божье присутствие и встретить новорождённого Христа за умение быть рядом с теми, кто немощен и беззащитен, кто терпит холод и нехватку самого необходимого.

Украина прожила удивительный год, в котором всё было большим: надежда и отчаяние, уверенность и разочарования, достижения и потери. Большим был и страх, который ощутила Темнота, видя, что наш порыв к Свету может быть победным. И Тьма погрузила нас в боль и кровь, увечья и даже смерть, чтобы люди ужаснулись страданиям и повернули на древнюю тропу молчаливого и беспрекословного подчинения.

У каждого из нас своё место духовного бдения, свой «блокпост», на котором мы должны осуществить собственную христианскую и гражданскую миссию

Нет ни одного украинца, который не принимал бы участия в этом экзамене Господнего провидения, что продолжается и ныне. В каком-то смысле мы все сегодня в зоне риска, в зоне АТО. Подобно пастырям, услышавших на месте выпаса своего стада пение ангелов на небе и принявших весть о рождении Спасителя, у каждого из нас своё место духовного бдения, свой «блокпост», на котором мы должны осуществить собственную христианскую и гражданскую миссию. И даже если кто-то устал и хочет избежать выбора, то всё равно его делает. Только в таком случае своей пассивностью он играет на руку злу.

Наша нынешняя дорога к Рождеству была дорогой к раненым и изгнанным. Наша Церковь в буквальном смысле стала полевым госпиталем, развёрнутым, чтобы дать приют сирым и заживить раны пострадавшим. Но даже после Майдана Церковь не лишилась функций госпиталя, поскольку это ее призвание. Об этом напоминает нам Папа Франциск: «Я вижу Церковь как полевой госпиталь после сражения».

Христиане знают, что равнодушие убивает не меньше, чем снаряды установок «Град»

К войне никто из нас не был готов, однако она продолжается, непрошенно вламывается едва ли не в каждый украинский дом, особенно на восточных территориях нашей страны. Возникает опасность, что человеческая чувствительность к горю и страдания ближнего уменьшится. Христиане знают, что равнодушие убивает не меньше, чем снаряды установок «Град». Дело государства – мудро решить проблему помощи своим страждущим гражданам. А дело каждого христианина – быть близко, рядом с теми, кто в беде. Именно это христианское единение с нуждающимися, которое мы называем солидарностью, и делает нас сильными. Ибо в нём проявляется и через него передаётся нам сила воплощённого Бога, действие Спасителя, который родился, для того чтобы сделать нас свободными и непобедимыми в Боге.

В рождественское время каждый из нас смотрит на небо в надежде увидеть свет вифлеемской звезды. Ибо Новый год не обещает быть лёгким, а наш выбор – простым. Наша самая большая задача на 2015 год – это выйти на путь цивилизованного развития и достойной жизни. Для этого мы все должны преобразиться в другого, Божьего человека, то есть отречься от недостойных компромиссов с лукавым. Это задание касается каждого из нас – даже того, кто считает себя самым маленьким в этом мире. Задача сместить свою жизненную позицию в сторону добра имеет также большой гражданский смысл, потому что, если изменится украинка и украинец – изменится и вся наша страна. Все вместе мы должны надеть на неё новое ожерелье эффективных государственных структур, которые перестанут наконец быть структурами греха. Ведь власть может быть благословением, если становится служением.

Беда не в том, что не всё удаётся сделать. Беда, когда у человека опускаются руки!

Обе задачи невозможно осуществить, хотя бы раз не почувствовав сомнения, не ошибившись, не сделав шага назад. Не нужно иметь гордыни совершенства – лучше признайте перед Богом свои слабости и смиренно просите: Господи, помоги моему бессилию! Смиренный человек не теряет веры в свои силы, ибо, по словам Ивана Франко, «слышит на своём плече руку Господню». Поэтому помните, что уныние, разочарование, стремление мстить, поквитаться с теми, кто не осуществил наших ожиданий, – это инструменты, которыми Тьма эффективно восстанавливает свои утраченные позиции. Не помогайте ей разрушить наши шансы! Беда не в том, что не всё удаётся сделать. Беда, когда у человека опускаются руки!

Перед нами ещё одна задача, относительно которой никогда не должно быть сомнения. Это задача молиться. Майдан победил потому, что истово и искренне молился. Сегодня не дозволяйте, чтобы из-за определённого «привыкания» к войне ослабла интенсивность наших молитв. Давайте направим все силы своей души на то, чтобы в наших семьях и сообществах звучала длительная непрерывная молитва за Украину, чтобы в нашей государственной квартире, будто в бедной вифлиемской пещере, воссиял свет веры, очистились наши сердца, родилась новая жизнь. И тогда, имея на себе Божье благословение, мы станем самым счастливым народом на Земле.

Сегодня перенесёмся с рождественским приветом к нашим воинам, которые празднуют этот великий праздник в холодных окопах и блиндажах

Среди темной ночи неуверенности и тревоги звучит прадедовская коляда, развевая грусть и всевозможные неурядицы... С этим рождественским благовестием стараюсь посетить каждый дом добрых людей, которые принимают к себе новорождённого Бога и Спасителя и радуются Рождеству Христову!

Сегодня перенесёмся с рождественским приветом к нашим воинам, которые празднуют этот великий праздник в холодных окопах и блиндажах на передовой и готовы грудью закрыть свой народ. С праздничным пожеланием добра и благополучия заходим к тем, кто потерял свой дом и тепло родной семьи.

С пением ангелов о мире на земле и славе в высотах зайдём сегодня к тем, кто скорбит из-за потери родных и близких, кто страдает от полученных ран, и к тем, кто в плену и заточении. Как в эту рождественскую ночь радость побеждает грусть, а небесный свет – тьму, так пусть в своём Рождестве наш Спаситель наполнит нас силой победы добра над злом, правды над неправдой, и небесный мир пусть одолеет войну.

Всем нашим верующим в Украине и на поселениях от всего сердца желаю весёлых праздников Рождества Христова, вкусной кутьи и звонкой коляды!

Христос родился! Славим Его!

† СВЯТОСЛАВ

Дано в Киеве,

при Патриаршем соборе Воскресения Христова,

в день Святого Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца,

19 декабря 2014 года Божьего