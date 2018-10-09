Папа Римский обвинил Сатану в сексуальных насилиях, которые происходят в РКЦ

Дьявол жив и здоров и работает сверхурочно, чтобы разрушить Римо-Католическую Церковь, заявил Папа Римский.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Так, он убежден, что именно Сатана стоит за сексуальным насилием, а также разногласиями, которые раскалывают церковь. Папа попросил католиков по всему миру каждую неделю посвящать отдельную молитву тому, чтобы побороть Сатану.

"Церковь должна спастись от нападений злобного, большого виновника, и вместе с этим глубже осознавать свою вину, ошибки и злоупотребления, совершенные в настоящем и в прошлом", - сказал Папа Римский.

"Мы не должны думать о Дьяволе как о мифе, образе, символе, фигуре речи или идее. Эта ошибка привела нас к тому, что мы потеряли бдительность, стали беспечными и более уязвимыми", - писал он.