Папа Римский обвинил Сатану в сексуальных насилиях, которые происходят в РКЦ
11:50, 09 октября 2018Католицизм
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Папа Римский / Reuters
Дьявол жив и здоров и работает сверхурочно, чтобы разрушить Римо-Католическую Церковь, заявил Папа Римский.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.
Так, он убежден, что именно Сатана стоит за сексуальным насилием, а также разногласиями, которые раскалывают церковь. Папа попросил католиков по всему миру каждую неделю посвящать отдельную молитву тому, чтобы побороть Сатану.
"Церковь должна спастись от нападений злобного, большого виновника, и вместе с этим глубже осознавать свою вину, ошибки и злоупотребления, совершенные в настоящем и в прошлом", - сказал Папа Римский.
"Мы не должны думать о Дьяволе как о мифе, образе, символе, фигуре речи или идее. Эта ошибка привела нас к тому, что мы потеряли бдительность, стали беспечными и более уязвимыми", - писал он.
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