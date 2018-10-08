Во Львове прошло традиционное общегородское молитвенное шествие УГКЦ

В воскресенье, 7 октября, во Львове состоялось традиционное общегородское Молитвенное шествие УГКЦ по улицам города.

В этом году оно носит название «Сила Слабости», ведь нынешняя совместная молитва в особый способ посвящена людям с особыми потребностями, сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на сайт УГКЦ.

Молитвенное шествие было посвящено 10-летию сообщества Лярш в Украине, поэтому особое участие в ее организации приняли сообщества «Лярш-Ковчег», «Вера и Свет», «Эммаус», «Источник», «Каритас» и другие сообщества, которые работают с людьми с особыми потребностями.

Многолюдный ход отправился привычным путем – от храма святого Архистратига Михаила (ул. Винниченко), и, пройдя молитвенными остановками по центру города, завершился на площади святого Юра.

Участие в шествии приняли многочисленное духовенство, монашество и верующие.

Завершилось молитвенное шествие перед памятником Праведному Митрополиту Андрею молитвенными стихирями и молитвой к Пресвятой Богородице.

После Архиерейского благословения все присутствующие вместе помолились за честные выборы и за мир в Украине.