Папа Римский рассказал, что помогает сохранить брак

Папа Римский напомнил, что брак помогает сохранить «взаимная жертвенная любовь, поддерживаемая Христовой благодатью», если же в супругах преобладают личные интересы, то брак распадается.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

Церковь их не осуждает, она призвана «возвращать к Богу раненые или потерянные сердца» тех, кто переживает «опыт разрушенных отношений», - подчеркнул Папа Римский.

«В первоначальном замысле Творца не было такого мужчины, который, женившись на женщине, мог бы отвергнуть ее, если все пойдет не так. Нет: мужчина и женщина призваны узнавать друг друга, дополнять друг друга, помогать друг другу в браке. [...] То, что позволяет супругам оставаться едиными в браке, - это взаимная жертвенная любовь, поддерживаемая благодатью Христа. Если же у супругов преобладают индивидуальные интересы, их собственное удовлетворение, то их союз не сможет выстоять», - сказал Глава РКЦ.

Папа Римский напомнил, что «Бог может исцелить раненую любовь через милосердие и прощение. Поэтому в таких ситуациях Церковь не должна реагировать немедленно и однозначно осуждением. Напротив, перед лицом стольких мучительных супружеских неудач она чувствует свое призвание быть присутствием любви, милосердия и понимания, чтобы вернуть Богу раненые и потерянные сердца».