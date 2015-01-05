В 2014 году жертвами насилия стали 26 пастырских работников

26 пастырских работников были убиты в минувшем году, что на три человека больше, чем в 2013. Эти цифры содержатся в традиционном отчете информационного миссионерского агентства Fides, посвященном католикам - жертвам насилия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Радио Ватикана.

Агентство отмечает рост числа погибших уже шестой год подряд. При этом больше всего пастырских работников были убиты на американском континенте. В отчет включены и миссионеры - жертвы вируса Эболы. В Сьерра-Леоне и Либерии от Эболы умерли четыре монаха, одна монахиня и 13 мирян из "ордена Благодетелей".

Среди жертв насилия 17 священников, один монах, шесть монахинь, один семинарист и один мирянин. Более половины из них - 14 - были убиты в Америке, в том числе 12 священников. Двое священников и пять монахинь погибли в Африке, в Азии - 1 священник и одна монахиня, в Океании - 1 священник и 1 мирянин, в Европе был убит один священник.

Значительная часть жертв погибла в результате похищения или ограбления. В некоторых случаях нападения были особенно жестоки, что свидетельствует о нравственной деградации, об экономическом и культурном неблагополучии, об атмосфере нетерпимости, в которой они жили, отмечается в отчете.

Некоторые из пастырских работников были убиты теми, о ком они заботились. Ряд преступлений до сих пор остаётся нераскрытым, а мотив убийства не установлен. Как подчеркивается в отчете, ни один из погибших не совершал неблаговидных поступков, но все со смирением и последовательностью свидетельствовали Христа и Его Евангелие.

Последние строки отчета гласят о надежде, которую никогда нельзя терять: надежде на благополучный исход поисков пропавших или похищенных священников, о которых давно нет вестей.

Авторы отчета напоминают, что к длинному списку жертв 2014 года следует добавить тех, "о ком мы не знаем и, может быть, никогда не узнаем, а также всех, кто на нашей планете страдает и рискует поплатиться жизнью за веру в Иисуса Христа".