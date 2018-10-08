Обнародованы данные о молодых католиках-миссионерах, погибших за Евангелие

По случаю Синода епископов на тему молодёжи информационное агентство «Fides» обнародовало специальное досье о молодых католиках, которые отдали жизнь ради Евангелия, начиная с 2000 года.

Документ приводит биографии и обстоятельства гибели молодых священников, монашествующих и мирян: они служили больным, беспризорным детям и маленьким католическим общинам на перифериях, организовывали молодёжные оратории посреди войны, свидетельствовали скромной жизнью о Благой Вести, сообщает Vatican News.

Эти молодые христиане наших дней, говорится в отчёте, похожи на своих сверстников: у многих было высшее образование, они занимались музыкой и танцами, пользовались социальными сетями; они были духовно и культурно подготовленными, чтобы войти в новые миссионерские реалии. Не будучи людьми наивными, они хорошо знали об опасности тех мест, в которых хотели остаться на время или же на всю жизнь.