Завтра во Львове перекроют движение из-за молитвенного шествия УГКЦ

Завтра, 7 октября, во Львове состоится традиционное общегородское Шествие УГКЦ, поэтому дороги в центральной части города будут перекрывать.

Молитвенное шествие начнется в 15.00 часов около храма Архистратига Михаила, сообщает "Львовская газета".

В ходе молитвенного хода предусмотрено пять остановок:

- Церковь Успения Пресвятой Богородицы( ул. Русская, 7)

- Львовская Архикатедра Успения Пресвятой Девы Марии (пл. Катедральная, 1)

- Гарнизонный храм св. апп. Петра и Павла (остановка пр. Свободы)

- Памятник Св. Юрию Змееборцу (ул. Ноябрьского Чина)

- Клиническая больница Львовской железной дороги (ул. Ноябрьского Чина)

Завершится шествие на площади святого Юра перед памятником Митрополиту Андрею Шептицкому. Движение транспорта будут перекрывать ситуативно – в зависимости от места пребывания мирян. Ограничения в движении возле каждой остановки будет длиться до 10 минут. Сопровождать молитвенное шествие будет патрульная полиция города.