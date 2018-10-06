Папа Римский и отцы Синода епископов встретятся с католической молодежью в Ватикане

В рамки Синода Епископов о молодежи, проходящего в Ватикане до 28 октября, включена особая встреча с молодыми людьми, которая состоится 6 октября в зале Павла VI в Ватикане.

В марте Папа Франциск встретился с молодежью, собранной в Ватикане на передсинодальній встречи. Теперь он стремится встретиться с молодыми людьми вместе со всеми Отцами Синода, чтобы выслушать их и их предложения, чтобы использовать их для приготовления Итогового документа Синода. Об этом сообщает Vatican News.

Праздничная встреча с молодежью начнется в 17.00 по римскому времени в зале имени Папы Павла VI в Ватикане. Лозунг встречи: «Мы – уникальные, солидарны, креативные». Ее организовала Конгрегация католического воспитания. Прозвучат многочисленные свидетельства юношей и девушек, перемежающихся музыкальными и хореографическими моментами, затрагивая три темы, которые особенно дороги молодежи: поиски собственной идентичности, отношения и жизнь, как служение и дарение. К юношам и девушкам обратится Папа Франциск.