В Патриаршем соборе УГКЦ установят иконостас за 1 млн 326 тысяч долларов

Недавно в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве был представлен раздаточный материал, в котором показаны визуализация, описание и смета будущего иконостаса.

Об этом сообщает Пресс-служба Патриаршего Собора.

Как говорится в материале, концепция отделки внутреннего пространства храма предполагает доминирование белого цвета, что символично воспроизводит неземной свет важнейшего Евангельского события, которому он посвящен – Свет Воскресения Христова: «Иконы, витражи и мозаичные панно будут воплощать самые современные течения украинского сакрального искусства. Ведь Патриарший Собор – это современное сооружение, которое говорит к человеку третьего тысячелетия», – говорится в тексте.

Авторами проекта будущего иконостаса Патриаршего Собора является Орест Дзиндра и Олег Ляхович (каменная пластика), Зеновий Меньших и Андрей Ярема (деревянная пластика), и Богдан и Даниил Турецкие (авторы икон).

Также обнародовали смету работ, в результате которых будет установлен иконостас. Общая стоимость его составит 1 326 000 $, во которые включена стоимость икон, камня, дерева, позолоты и работы.