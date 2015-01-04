Постоянный наблюдатель РКЦ при ООН: в новом году необходимо выйти за рамки менталитета, согласно которому конфликты решаются насилием

Насилие не может быть созидательным, и из конфликта нельзя выйти с оружием в руках: об этом вновь напомнил постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН архиепископ Сильвано Мария Томази, анализируя международные события, которые находятся в центре внимания Комитета ООН по правам человека, сообщает сайт Радио Ватикана.

Монсеньор Томази утверждает, что он смотрит на 2015 год «с оптимизмом», поскольку «историей движет Провидение». Однако представитель Св. Престола убежден в нехватке политической воли для поиска выхода из ситуаций насилия, которые мы наблюдаем в разных частях света.

«Насилие не приводит ни к какому созидательному результату, - считает монс. Томази. – Мы должны выйти за рамки менталитета, согласно которому единственным путем решения трудностей и проблем является насильственный конфликт. Существуют иные методы: нужно строить доверие, так чтобы была возможность обсуждать и искать разумных компромиссов, которые бы позволили всем людям, независимо от вероисповедания и от политических воззрений, жить бок о бок, не нанося друг другу вреда».

В международном контексте Святейший Престол призван быть «голосом совести», говорит далее архиепископ Сильвано Мария Томази. «Специфика Папской дипломатической миссии заключается в том, чтобы быть голосом совести, который напоминает о важнейших ценностях для общего будущего человеческой семьи, то есть о мире, о взаимном уважении и солидарности с нуждающимися».