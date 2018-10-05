В Кракове отметили 210-ю годовщину основания прихода УГКЦ

В Кракове праздничным концертом отметили 210-ю годовщину основания и 60-ю годовщину восстановления Украинской греко-католической церкви Воздвижения Честного Креста.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства Украины в Кракове.

"После окончания литургии состоялся праздничный концерт в исполнении церковного хора", - говорится в сообщении.

Как отметили в дипучреждении, торжественную литургию отслужил настоятель этой церкви Петр Павлище и митрополит УГКЦ Евгений Попович.

Участие в мероприятии, которое состоялось 29 сентября, приняли представители украинской общины и сотрудники Генерального консульства Украины в Кракове.