Папа Римский отправил $ 100 тысяч долларов пострадавшим от землетрясения и цунами в Индонезии

Через Дикастерию служение целостному развитию человека Папа Римский направил 100 тысяч долларов пострадавшим в результате катаклизма в Индонезии.

Серия разрушительных землетрясений 28 сентября, а после них – цунами, унесли жизни более 1400 жителей индонезийского острова Сулавеси, тысячи людей ранены, а круг 70 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Радио Ватикана.

Ситуацию жителей острова ухудшило извержения вулкана Супотан, которое началось 3 октября, выбрасывая столб пепла высотой 6 километров. У стран не хватает оборудования и средств для помощи пострадавшим.

Финансовая помощь Папы в сумме 100 тысяч долларов сопровождает молитвенную близость к индонезийскому народу, и является частью вклада Католической Церкви, поступающего через Епископские Конференции разных стран и многочисленные благотворительные организации и учреждения.

«Молюсь о погибших, которых, увы, много, о раненых и о тех, кто потерял дома и работу. Пусть Господь утешит и поддержит усилия тех, кто оказывает им помощь», – сказал Папа Римский.