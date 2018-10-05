На Львовщине во время ремонта храма УГКЦ нашли деревянные фигуры архиереев XVIII-XIX вв

Недавно во время ремонта крыши церкви святого Николая УГКЦ в Радехове мастера обнаружили четыре сакральные предметы – три деревянные скульптуры и монстранцию (сосуд для хранения Святых тайн).

Как сообщает "Радио Свобода", мастера ремонтировали чердак над хорами и небольшой кусок деревянного потолка обвалился. Когда заглянули, то обнаружили две деревянные скульптуры до полуметра высотой. Из вырезанного одежды на фигурах понятно, что изображены архиереи. Нашли на хорах и деревянную фигуру распятия Иисуса Христа, и монстранцию из металла (драгоценная посудина, которая используется для сохранения Святых тайн) и ее священники выносили во время богослужения. На ней есть маркировка «CD», а это известный и давний в мире немецкий производитель.

Сакральные предметы найденные в церкви святого Николая, которая построена на месте старой. Предыдущий храм был построен в XVIII веке.

Есть несколько версий относительно найденных сакральных предметов. В Радехове до 1945 года действовал римо-католический костел, построенный в середине XVIII века. Коммунистическая власть передала религиозное сооружение в 1945 году воинской части, а в 1972 году храм взорвали и снесли. На его месте построили поликлинику. По рассказам пожилых жителей, в годы немецкой оккупации многие поляки уехали в Польшу, покинули город и римо-католические священники, тогда они вывезли много ценных сакральных предметов из костела. Но немало и осталось.

Возможно, найдены скульптуры и монстранция были из костела и люди, спасая церковные вещи, принесли их спрятать в украинский храм.